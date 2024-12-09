Козлов Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Григорий Николаевич

Козлов Григорий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлов Григорий Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11258
Роль персоны
Отец
Дата события
08.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.08.1921
Возраст (лет)
46
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козлов Александр Григорьевич
Отец - Козлов Григорий Николаевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Козлова Елена Андреевна
Воспр. - Козлов Дмитрий Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Козлова Мария Григорьевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.