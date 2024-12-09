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Куренкова Татьяна Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Куренкова Татьяна Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11257
Роль персоны
Мать
Дата события
30.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.07.1921
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Куренкова Мария Петровна
Отец - Куренков Петр Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Куренкова Татьяна Дмитриевна
Воспр. - Заварзина Мария Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Шашков Михаил Сергеевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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