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Чертова Мария Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чертова Мария Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11256
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козлова Евдокия Васильевна
Отец - Козлов Василий Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Козлова Надежда Кузьминична
Воспр. - Чертов Иван Кузьмич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чертова Мария Георгиевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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