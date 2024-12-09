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Козлов Василий Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлов Василий Павлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11256
Роль персоны
Отец
Дата события
08.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.07.1921
Возраст (лет)
31
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козлова Евдокия Васильевна
Отец - Козлов Василий Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Козлова Надежда Кузьминична
Воспр. - Чертов Иван Кузьмич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чертова Мария Георгиевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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