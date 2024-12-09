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Клокова Мария (Никоноровна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Клокова Мария (Никоноровна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11255
Роль персоны
Мать
Дата события
11.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Клокова Елена Григорьевна
Отец - Клоков Григорий (Дмитриевич), (Симский завод)
Мать - Клокова Мария (Никоноровна)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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