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Кутейницын Павел ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кутейницын Павел ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11254
Роль персоны
Отец
Дата события
05.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кутейницына Елена Павловна
Отец - Кутейницын Павел ????, (Симский завод)
Мать - Кутейницына Мария ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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