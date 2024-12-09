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Кривогин Александр Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кривогин Александр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11253
Роль персоны
Отец
Дата события
20.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Сергиевка д.
Дата крещения
20.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кривогина Елена Александровна
Отец - Кривогин Александр Иванович, гражданин (Сергиевка д.)
Мать - Кривогина Мария Ильинична
Воспр. - Большакова Ирина Ильинична, дочь гражданина (Уфимский уезд Катав-Ивановская вол. д. Бедерыш)
Воспр. - Колобов Валериан Александрович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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