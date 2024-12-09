Деулин Алексей Иванович (О - ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеулин Алексей Иванович (О - ?)

Деулин Алексей Иванович (О - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Деулин Алексей Иванович (О - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11252
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Киселев Павел Иванович
Отец - Киселев Иван Капитонович, гражданин (Симский завод)
Мать - Киселева Евдокия Петровна
Воспр. - Деулин Алексей Иванович (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Киселева Анисья Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.