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Козлова Матрена Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлова Матрена Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11251
Роль персоны
Мать
Дата события
10.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.05.1921
Возраст (лет)
28
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козлов Виталий Иванович (Виктор, Витарий ?)
Отец - Козлов Иван Николаевич, гражданин станции Симская (Симский завод)
Мать - Козлова Матрена Ивановна
Воспр. - Воробьева Варвара Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Морозов Николай Георгиевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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