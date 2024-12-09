Комлева Ольга Прокопьевна (Прокофьевна) (дев. Малькова ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлева Ольга Прокопьевна (Прокофьевна) (дев. Малькова ?)

Комлева Ольга Прокопьевна (Прокофьевна) (дев. Малькова ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлева Ольга Прокопьевна (Прокофьевна) (дев. Малькова ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11250
Роль персоны
Мать
Дата события
11.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.04.1921
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлев Виктор Николаевич (Мальков ?)
Отец - Комлев Николай Михайлович, рабочий электроцеха, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Ольга Прокопьевна (Прокофьевна) (дев. Малькова ?)
Воспр. - Комлев Федор Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Комлева Серафима Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.