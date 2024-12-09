Комлева Таисия Ивановна (Пелагея Ивановна ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлева Таисия Ивановна (Пелагея Ивановна ?)

Комлева Таисия Ивановна (Пелагея Ивановна ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлева Таисия Ивановна (Пелагея Ивановна ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11248
Роль персоны
Мать
Дата события
05.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.04.1921
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлев Иван Федорович
Отец - Комлев Федор Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Таисия Ивановна (Пелагея Ивановна ?)
Воспр. - Комлев Николай Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Комлева Анна Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.