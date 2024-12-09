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Киселев Алексей Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Киселев Алексей Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11247
Роль персоны
Отец
Дата события
04.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.04.1921
Возраст (лет)
31
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Киселев Анатолий Алексеевич
Отец - Киселев Алексей Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Киселева Пелагея Дмитриевна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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