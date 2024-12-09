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Козин Осип Егорович (Иосиф)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козин Осип Егорович (Иосиф)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11245
Роль персоны
Отец
Дата события
16.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
172-1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козина Елизавета Осиповна (Иосифовна)
Отец - Козин Осип Егорович (Иосиф), гражданин (Симский завод)
Мать - Козина Варвара Ивановна
Воспр. - Козина Мария Иосифовна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Круглов Дмитрий Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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