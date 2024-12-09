Курнявка Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурнявка Анастасия Гавриловна

Курнявка Анастасия Гавриловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курнявка Анастасия Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11242
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Курнявка Анастасия Гавриловна
Отец - Курнявка Гаврил Иоакимович, гражданин (Гродненская губерния,Брестский уезд Вовчинская вол. д. Колодно)
Мать - Курнявка Федора Игнатьевна
Воспр. - Волкевич Яков Протасиевич, гражданин (Гродненская губерния,Брестский уезд Вовчинская вол. д. Величковичи)
Воспр. - Курнявка Соломония Стефановна, жена гражданина (Гродненская губерния,Брестский уезд Вовчинская вол. д. Колодно)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.