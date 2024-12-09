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Китаев Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Китаев Иван Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11240
Роль персоны
Отец
Дата события
10.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Китаева Василий Иванович (мертворожд. ??)
Отец - Китаев Иван Федорович, гражданин (Симский завод)
Мать - Китаева Мария Алексеевна
Воспр. - Еремин Петр Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Китаева Пелагея Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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