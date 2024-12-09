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Кузнецов Петр Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Петр Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11238
Роль персоны
Отец
Дата события
01.01.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.01.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кузнецов Василий Петрович
Отец - Кузнецов Петр Георгиевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Кузнецова Анна Михайловна
Воспр. - Кузнецов Иван Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Кузнецова Екатерина Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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