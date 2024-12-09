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Иванов Матвей ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванов Матвей ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11236
Роль персоны
Отец
Дата события
06.08.1925
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Иванов Павел Матвеевич
Отец - Иванов Матвей ????, (Симский завод)
Мать - Иванова Александра ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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