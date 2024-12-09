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Шевалдина Зинаида Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шевалдина Зинаида Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11235
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Муратовка с.
Дата крещения
07.12.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Исаева Надежда Ивановна
Отец - Исаев Иван Васильевич, гражданин (Миньярский завод)
Мать - Исаева Анна Семеновна
Воспр. - Исаев Григорий Иванович, гражданин (????)
Воспр. - Шевалдина Зинаида Михайловна, жена гражданина (Муратовка с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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