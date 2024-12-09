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Исаев Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Исаев Иван Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11235
Роль персоны
Отец
Дата события
07.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Миньярский завод
Дата крещения
07.12.1921
Возраст (лет)
36
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Исаева Надежда Ивановна
Отец - Исаев Иван Васильевич, гражданин (Миньярский завод)
Мать - Исаева Анна Семеновна
Воспр. - Исаев Григорий Иванович, гражданин (????)
Воспр. - Шевалдина Зинаида Михайловна, жена гражданина (Муратовка с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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