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Заварзин Игнатий ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Заварзин Игнатий ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11233
Роль персоны
Отец
Дата события
08.08.1925
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Заварзина Вера Игнатьевна
Отец - Заварзин Игнатий ????, (Симский завод)
Мать - Заварзина Екатерина ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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