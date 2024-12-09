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Чевардина Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11226
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.09.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Золотова Надежда Ивановна
Отец - Золотов Иван Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Золотова Мария Ивановна
Воспр. - Чевардин Григорий Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Анна Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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