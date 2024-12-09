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Заварзин Илья Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Заварзин Илья Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11224
Роль персоны
Отец
Дата события
29.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Заварзина Анна Ильинична
Отец - Заварзин Илья Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Заварзина Анна Дмитриевна
Воспр. - Горшкова Анастасия Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Киселев Алексей Петрович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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