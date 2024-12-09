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Заварзина Зоя Константиновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Заварзина Зоя Константиновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11223
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.05.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.05.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Заварзина Зоя Константиновна
Отец - Заварзин Константин Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Заварзина Фекла Павловна
Воспр. - Соловов Федор Владимирович (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Анастасия Павловна (И - ?), дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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