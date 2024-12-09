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Зайцев Дмитрий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Дмитрий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11221
Роль персоны
Отец
Дата события
26.11.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.11.1921
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцева Екатерина Дмитриевна
Отец - Зайцев Дмитрий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Пелагея Федотовна
Воспр. - Зайцева Анна Елисеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сулимов Гаврил Федотович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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