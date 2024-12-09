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Зайцева Клавдия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Клавдия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11220
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцева Клавдия Ивановна
Отец - Зайцев Иван Иванович, сторож почты, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Наталья Васильевна
Воспр. - Заварзина Евдокия Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Зайцев Павел Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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