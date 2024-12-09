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Зайцев Алексей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Алексей Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11219
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Алексей Иванович
Отец - Зайцев Иван Андрианович (Андреянович), гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Гликерия Нестеровна (Лукерья)
Воспр. - Зайцев Иван Иванович (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Агрипина Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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