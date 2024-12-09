Зайцева Гликерия Нестеровна (Лукерья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Гликерия Нестеровна (Лукерья)

Зайцева Гликерия Нестеровна (Лукерья)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Гликерия Нестеровна (Лукерья)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11219
Роль персоны
Мать
Дата события
19.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.08.1921
Возраст (лет)
40
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Алексей Иванович
Отец - Зайцев Иван Андрианович (Андреянович), гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Гликерия Нестеровна (Лукерья)
Воспр. - Зайцев Иван Иванович (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Агрипина Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.