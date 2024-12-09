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Зайцев Иван Андрианович (Андреянович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Иван Андрианович (Андреянович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11219
Роль персоны
Отец
Дата события
19.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.08.1921
Возраст (лет)
57
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Алексей Иванович
Отец - Зайцев Иван Андрианович (Андреянович), гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Гликерия Нестеровна (Лукерья)
Воспр. - Зайцев Иван Иванович (О - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Агрипина Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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