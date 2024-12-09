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Малафеев Дмитрий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеев Дмитрий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11218
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
05.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Иван Алексеевич
Отец - Зайцев Алексей Филиппович, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Пелагея Федоровна
Воспр. - Малафеев Дмитрий Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Анна Прокопиевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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