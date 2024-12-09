Зайцева Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Пелагея Федоровна

Зайцева Пелагея Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Пелагея Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11218
Роль персоны
Мать
Дата события
05.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.08.1921
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Иван Алексеевич
Отец - Зайцев Алексей Филиппович, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Пелагея Федоровна
Воспр. - Малафеев Дмитрий Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Анна Прокопиевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.