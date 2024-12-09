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Золотов Петр Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Золотов Петр Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11217
Роль персоны
Отец
Дата события
08.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.07.1921
Возраст (лет)
41
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Золотова Ольга Петровна
Отец - Золотов Петр Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Золотова Анна Алексеевна
Воспр. - Золотов Василий Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Прасковья Никаноровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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