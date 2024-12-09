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Зайцева Варвара Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Варвара Евфимиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11216
Роль персоны
Мать
Дата события
30.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцева Антонина Федоровна (Антонида)
Отец - Зайцев Федор Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Варвара Евфимиевна
Воспр. - Зайцева Зоя Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Субботин Дмитрий Кузьмич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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