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Зайцева Нина (Васильевна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Нина (Васильевна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11215
Роль персоны
Мать
Дата события
15.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцева Надежда Григорьевна
Отец - Зайцев Григорий Андреевич, (Симский завод)
Мать - Зайцева Нина (Васильевна)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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