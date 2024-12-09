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Землякова Анна Степановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Землякова Анна Степановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11213
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.05.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.05.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Землякова Анна Степановна
Отец - Земляков Степан Матвеевич, гражданин, деревообр.цех (Симский завод)
Мать - Землякова Татьяна Петровна
Воспр. - Булыкин Иван Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Шапошникова Лидия Никаноровна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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