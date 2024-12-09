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Чевардина Татьяна Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Татьяна Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11212
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Заварзина Валентина Константиновна
Отец - Заварзин Константин Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Заварзина Фекла Павловна
Воспр. - Власов Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Татьяна Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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