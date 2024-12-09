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Заварзин Константин Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Заварзин Константин Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11212
Роль персоны
Отец
Дата события
19.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.04.1921
Возраст (лет)
28
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Заварзина Валентина Константиновна
Отец - Заварзин Константин Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Заварзина Фекла Павловна
Воспр. - Власов Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Татьяна Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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