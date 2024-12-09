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Зайцев Федор Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Федор Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11211
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Михаил Николаевич
Отец - Зайцев Николай Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Федосья Андреевна
Воспр. - Зайцев Федор Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Осокина Стефанида Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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