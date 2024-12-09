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Зайцева Агафия Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Агафия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11210
Роль персоны
Мать
Дата события
16.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.03.1921
Возраст (лет)
28
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцева Мария Митрофановна
Отец - Зайцев Митрофан Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Агафия Михайловна
Воспр. - Мызгин Петр Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Филатова Татьяна Петровна, жена гражданина (Новгородская губерния)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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