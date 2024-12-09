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Зайцев Василий Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Василий Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11209
Роль персоны
Отец
Дата события
25.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Николай Васильевич
Отец - Зайцев Василий Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Феодосия Кузьминична
Воспр. - Зайцев Георгий Павлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Александра Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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