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Жуков Степан ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жуков Степан ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11202
Роль персоны
Отец
Дата события
20.04.1924
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жукова Анастасия Степановна
Отец - Жуков Степан ????, (Симский завод)
Мать - Жукова Александра ????
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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