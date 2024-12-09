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Горланова Клавдия Викторовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горланова Клавдия Викторовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11200
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жеребин Василий Петрович (И - ?)
Отец - Жеребин Петр Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Жеребина Татьяна Максимовна
Воспр. - Буслаев Алексей Максимович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Горланова Клавдия Викторовна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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