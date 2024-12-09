Жеребин Василий Петрович (И - ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖеребин Василий Петрович (И - ?)

Жеребин Василий Петрович (И - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребин Василий Петрович (И - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11200
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.08.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.08.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жеребин Василий Петрович (И - ?)
Отец - Жеребин Петр Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Жеребина Татьяна Максимовна
Воспр. - Буслаев Алексей Максимович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Горланова Клавдия Викторовна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.