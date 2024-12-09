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Лаптев Василий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптев Василий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11199
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.06.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.06.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жукова Нина Васильевна
Отец - Жуков Василий Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Жукова Евдокия Андреевна
Воспр. - Лаптев Василий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Лаптева София Васильевна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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