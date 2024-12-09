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Жуков Иван Степанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жуков Иван Степанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11198
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.08.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.08.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жуков Иван Степанович
Отец - Жуков Степан Иосифович, гражданин (Симский завод)
Мать - Жукова Марфа Михайловна
Воспр. - Гузакова Екатерина Афанасьевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Жуков Андрей Степанович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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