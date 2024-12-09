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Жуков Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жуков Петр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11195
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жуков Петр Иванович
Отец - Жуков Иван Кузьмич, гражданин (Симский завод)
Мать - Жукова Варвара Васильевна
Воспр. - Жуков Иван Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Комлева Евфросиния Николаевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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