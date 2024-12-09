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Жукова Татьяна СТефановна (Степановна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жукова Татьяна СТефановна (Степановна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11194
Роль персоны
Мать
Дата события
26.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.09.1921
Возраст (лет)
29
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жуков Дмитрий Михайлович
Отец - Жуков Михаил Михайлович, сборочный цех, гражданин (Симский завод)
Мать - Жукова Татьяна СТефановна (Степановна)
Воспр. - Назаров Дмитрий Никанорович (ФО - ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Немчинова Мария Стефановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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