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Паров Георгий Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Паров Георгий Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11192
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жукова Агрипина Григорьевна
Отец - Жуков Григорий Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Жукова Александра Никаноровна
Воспр. - Жукова Евдокия Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Паров Георгий Алексеевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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