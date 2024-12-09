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Дрожникова Мария ???? (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожникова Мария ???? (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11191
Роль персоны
Мать
Дата события
02.09.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дрожников Иван Степанович (Ф - ?)
Отец - Дрожников Степан ???? (Ф - ?), (Симский завод)
Мать - Дрожникова Мария ???? (Ф - ?)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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