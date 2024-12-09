Дрожженикова Ольга Федоровна (Дроженникова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожженикова Ольга Федоровна (Дроженникова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожженикова Ольга Федоровна (Дроженникова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11190
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дрожженикова Ираида Николаевна (Дрожникова, Дороженикова)
Отец - Дрожжеников Николай Иванович (Дрожников, Дорожеников), гражданин (Симский завод)
Мать - Дрожженикова Мария ???? (Дрожникова, Дороженикова)
Воспр. - Дрожженикова Ольга Федоровна (Дроженникова), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Золотов Иван Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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