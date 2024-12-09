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Дрожжеников Николай Иванович (Дрожников, Дорожеников)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожжеников Николай Иванович (Дрожников, Дорожеников)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11190
Роль персоны
Отец
Дата события
18.01.1923
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.01.1923
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Дрожженикова Ираида Николаевна (Дрожникова, Дороженикова)
Отец - Дрожжеников Николай Иванович (Дрожников, Дорожеников), гражданин (Симский завод)
Мать - Дрожженикова Мария ???? (Дрожникова, Дороженикова)
Воспр. - Дрожженикова Ольга Федоровна (Дроженникова), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Золотов Иван Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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